بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلي السودان

/679757/بعثة-الأهلي-تصل-مطار-القاهرة-استعدادا-للسفر-إلي-السودان

وصلت منذ قليل بعثة النادي الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، إلى مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى السودان لخوض مباراة الهلال السودان يفى الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري ‏أبطال إفريقيا.‏

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعدالنادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نظيرة الهلال السوداني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الجمعة.

قائمة الأهلي لمباراة الهلال السوداني

في حراسة المرمي: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء

خط الدفاع: ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني

خط الوسط: ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني .

خط الهجوم: محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.

حقق موسيماني برونزية العالم مع النادي الأهلي في الأسبوع الماضي، وهي الثالثة في تاريخ النادي والثانية على التوالي للنادي ومع موسيماني، بجانب بطولتي دوري أبطال إفريقيا وسوبرين إفريقي، وكأسين محليين.

تصريحات بيتسو موسيماني

وقال موسيماني في تصريحات عبر برنامج "إلتيمت سبورت شو" من خلال إذاعة "مترو إف إم" الجنوب إفريقية: "أنا محظوظ لوجود التكنولوجيا، لأننا حللنا مونتيري عبر اجتماع زووم ولكن لحظي الجيد كانت مسحتي سلبية قبل ساعتين من المباراة".

وأضاف: "لعبت في أوروبا ولكنني لم أر شيئًا مثل هذا، إذا لم تفز مع الأهلي بالدوري ودوري الأبطال والسوبر ولم تذهب إلى كأس العالم للأندية، فإنك سترحل، في الأهلي التعادل كارثة والخسارة جنازة، إنه شيء لم أره من قبل".

انتظام علي معلول في تدريبات الأهلي

شارك علي معلول، لاعب النادي الاهلي، في مران الفريق الذي أقيم عصر أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها يوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.