القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و إنتر ميلان اليوم

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يدخل فريق ليفربول الإنجليزي مبارياته اليوم الأربعاء، أمام نظيرة إنتر ميلان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات دوري ابطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

تذاع مباراة ليفربول وإنتر ميلان في إطار منافسات ذهابي دور ال ١٦ من بطولة دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، beIN SPORTS PREMIUM 1.

انتهت أحداث مباراة ليفربول وبيرنلي، بنتيجة هدف دون رد، لصالح فريق الريدز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابع والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك محمد صلاح، وساديو مانى، في مباراة أمس مع ليفربول أمام بيرنلي، بشكل أساسي بعد عودة الثنائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية مع منتخبات بلادهم.

موقف الفريقين في الدوري

سجل الدولي البرازيلي فابينو لاعب خط وسط نادي ليفربول الإنجليزي، هدف المباراة الوحيد في اللقاء، في الدقيقة الأربعون من عمر اللقاء، من خلال كرة ركنية للريدز.

بهذا الفوز يصل ليفربول للنقطة الـ 54، ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحتل بيرنلي المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

تشكيل ليفربول ضد بيرنلي

فى حراسة المرمى: أليسون

فى خط الدفاع: أرنولد- ماتيب- فان دايك- روبرتسون

فى خط الوسط: هندرسون- فابينيو- كيتا

فى خط الهجوم: ماني- فيرمينو- صلاح

الجدير بالذكر ان انتهت أحداث مباراة ليفربول وليستر سيتي، بنتيجة هدفين دون رد لصالح فريق الريدز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا الفوز يصل ليفربول إلى الإنتصار التاسع عشر على التوالي، والتي يشهد عليها ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز.