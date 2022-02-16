/679766/مصطفى-مدبولي-سعر-زيت-التموين-ارتفع-عالميا-بنسبة-34-وزاد-في-مصر-14-فقط

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن ارتفاع الاسعار في بعض السلع موضحا أن هذا الامر كان على العامل اجمع وليس مصر فقط، وذلك بسبب الاضرابات التي شهدها العالم ولم يمر بها منذ ما يقرب من 100 عام.

دوت الخليج

وتابع مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، أن سعر الوقود ارتفع عالمي بنسبة 54 %، كما ان ارتفاع سعر السكر 32% أما بالنسبة لسعر الزيت فوصل إلى 34% ولكنه زاد في مصر بنسبة 14%.

مصطفى مدبولي: سعر زيت التموين ارتفع عالميا بنسبة 34% وزاد في مصر 14% فقط

واكمل رئيس مجلس الوزارء ان الدولة المصرية تعمل على الوصول لاكبر قدر من الاكتفاء الذاتي، حيث ان المشورعات القومية التي تقوم بها في كل المحافظات تمثل اضافة وقوة كبيرة لمواجهة انخفاض معدلات النمو ،والتصدي للتغيرات الخارجية.

ونوه مدبولي :" العالم كان قافل على نفسه مما ادى الى ارتفاع في الاسعار الاساسية،حيث ان اسعار الوقود زادت بشكل كبير وتوجد اسباب لذلك احدهم ان تكلفة الشحن زادت بنسبة 3 أضعاف.

مصطفى مدبولي: لم نشهد طوابير للحصول على السلع مثل دول عالمية كثيرة بسبب التخطيط الجديد

وتابع:" تغيرات المناخ أدت إلى مشاكل عديدة، كما أثرت على منتجات زراعية، حيث ان هذه الامور أدت الى اضرابات في الاسواق ، ولكن الدولة عملت على ان لا يشعر المواطن في النقص تجاه السلع، قائلا:" الحكومة لم تشعر المواطن بأي نقص في السلع".

وأكمل رئيس مجلس الوزارء :" دول عالمية كثيرة وقفت طوابير للحصول على السلع، ولكن الدولة المصرية بالتخطيط الجيد لم تشعر المواطن بالنقص في السلع ".