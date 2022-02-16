/679764/مصطفى-مدبولي-لم-نشهد-طوابير-للحصول-على-السلع-مثل-دول-عالمية-كثيرة-بسبب-التخطيط-الجديد

دوت الخليج

ونوه مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، :" العالم كان قافل على نفسه مما ادى الى ارتفاع في الاسعار الاساسية،حيث ان اسعار الوقود زادت بشكل كبير وتوجد اسباب لذلك احدهم ان تكلفة الشحن زادت بنسبة 3 أضعاف.

مصطفى مدبولي: لم نشهد طوابير للحصول على السلع مثل دول عالمية كثيرة بسبب التخطيط الجديد

وتابع:" تغيرات المناخ أدت إلى مشاكل عديدة، كما أثرت على منتجات زراعية، حيث ان هذه الامور أدت الى اضرابات في الاسواق ، ولكن الدولة عملت على ان لا يشعر المواطن في النقص تجاه السلع، قائلا:" الحكومة لم تشعر المواطن بأي نقص في السلع".

وأكمل رئيس مجلس الوزارء :" دول عالمية كثيرة وقفت طوابير للحصول على السلع، ولكن الدولة المصرية بالتخطيط الجيد لم تشعر المواطن بالنقص في السلع ".

العالم يشهد أزمات متفاقمة لم يشهدها منذ 100 عام

واستطرد مدبولي: يعاني العالم من قضية التضخم بسبب الاضرابات التي يشهدها من ازمات وقلاقل عالمية وجوائح صحية قائلا:" ما نشهده هذه الاونة لم يشهده العالم منذ 1000 عام".