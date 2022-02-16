«الجيزة» تزيل تعديات على أملاك الدولة بأطفيح وأبو النمرس والهرم

تواصل محافظة الجيزة مجهوداتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة وضبط مخالفات البناء وإزالتها .

حيث تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة أطفيح في تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة ولاية المحافظة على مساحة ١٥ ألف م٢ مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما قام مركز ومدينة أوسيم بإزالة حالة بناء بلوك بالطوب الأبيض على مساحة (٧٠ متر تقريباً) تعدي على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون بقرية الكوم الأحمر بمركز أوسيم .

بالإضافة إلى قيام مدينة الحوامدية بإزالة جمالون مخالف بمساحة ١٥٠م٢ بشارع مسجد أبوالسعد بطريق 11 حيث تم إزالته بالكامل مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف بالإضافة إلى إزالة اعمال بناء أعمده وحوائط مخالفه الدور الثالث فوق الأرضى على مساحة حوالي١٢٠ م٢ بناحية عزبة هدى شعراوي ترسا الوحده المحليه بمنيل شيحه مركز ومدينة أبوالنمرس .

وفي حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام تم التصدي لحالة بناء روف بدون تصريح بالعقار رقم ٣٦ ع وتم إيقاف الأعمال وإزالتها وسحب المعدات المستخدمه وإيداعها بمخزن القطاع.