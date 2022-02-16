عاجل- السيسى يستقبل عددا من رؤساء الشركات البلجيكية

جدة - نرمين السيد - شملت الشركات: "ديمى" لأعمال التكريك، ميناء "أنتويرب"، "فلوكسيس".

جاء اللقاء بمقر إقامة الرئيس فى بروكسل، وبحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية، والسفير المصرى فى بروكسل وعدد من مسؤولى تلك الشركات.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول "متابعة التعاون فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة".

وأكد الرئيس استراتيجية مصر الوطنية لتعزيز الاستخدامات من الوقود البديل والاتجاه إلى الطاقة الخضراء النظيفة، مع التركيز فى هذا الإطار على إنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الشركاء الأجانب وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، معرباً عن التطلع فى هذا الصدد لدخول الشركات البلجيكية العاملة فى ذلك المجال إلى السوق المصرية كشريك دولى عريق وموثوق، لتعظيم الفوائد على الدولة من خلال تنويع مصادر الطاقة ونقل المعرفة وتدريب الكوادر وتشجيع الصناعة المحلية.

من جانبهم؛ أعرب أعضاء تحالف الشركات البلجيكية عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مثمنين حرص مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجال توليد الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها مستقبل هذا المجال، خاصةً مع تقديم الحكومة المصرية للعديد من الحوافز الاستثمارية لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذا تمتع مصر بخصائص ومقومات طبيعية وجغرافية مثالية لإنجاح هذا التوجه، ومؤكدين حرصهم على التعاون مع مصر فى هذا المجال فى إطار الالتزام بالأهداف العالمية لحماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحرارى، وكذا مساعدة مصر على استغلال الموارد الطبيعية المتنوعة بها على أفضل نحو لصالح استخدامات التنمية.