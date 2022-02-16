عاجل- مدبولى: نسبة نمو الاقتصاد تتجاوز 6% العام المالى الحالى

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن العالم يشهد فترة اضطرابات وهناك موجة تضخم عالية بلغت نسبتها 5.5%، مشيرا إلى أن الحكومة تسير بخطوات جيدة فى مواجهة موجات التضخم بعد جائحة كورونا.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن ارتفاع أسعار الوقود وتكلفة الشحن عالميا العامل الرئيسى لزيادة معدل التضخم، مشيرا إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتوفير كل السلع فى ظل أزمة كورونا.

وأكد أن زيادة الأسعار عالميا تؤثر على الأسعار المحلية وخصوصا الوقود، لافتا إلى أن أسعار الوقود لدينا ارتفعت بنسبة 9% فقط مقارنة بـ 54% عالميا.