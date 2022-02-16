/679756/نعمل-من-أجل-الشعب-الشريف-يكشف-أمام-محلية-النواب-أبرز-مشاكل-محافظة-الاسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، إن محافظة الاسكندرية تواجه العديد من المشكلات في مقدمتها التغييرات المناخية، فضلا عما يواجه الصرف الصحي بالمحافظة، لاسيما مع ارتفاع منسوب مياه البحر، قائلاً : " الحديث عن الدراسات التي أجرتها جامعة الاسكندرية، باعتبارها بيتاً للخبرة، عن تضاعف كمية الأمطار خلال عدة سنوات قليلة عن 10 أضعاف الكمية الحالية، قصه ضخمة محتاجة الكثير من التفكير والتخطيط".

دوت الخليج

محافظ الأسكندرية يكشف أمام محلية النواب أبرز مشاكل المحافظة

أكد محافظ الاسكندرية اللواء أحمد الشريف، استعداده للحضور للمجلس النيابي كل شهرين لمناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب في شأنها، وذلك للوقوف علي أبرز أوجه القصور والسلبيات لمعالجتها، قائلا: "مقدرش أتأخر على أى جلسات لمجلس النواب، إحنا بنسعي جاهدين للعمل من أجل صالح الشعب".

وأضاف "الشريف"، خلال إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النواب بشأن محافظة الإسكندرية، قائلا : " أنا مش جاي عشان ادافع عن الأجهزة التنفيذية، إنما لأقف على أوجه القصور الموجودة من جانب نواب المحافظة". وتابع "الشريف" أن محافظة الاسكندرية تحتاج الكثير، وعلينا العمل سويا من أجل تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، والمشاكل القائمة ومنها مشكلة الباعة الجائلين ممن "غزوا الشوارع" علي حد وصفه.

بدوره علق المهندس سامح فرج نائب رئيس هيئة الطرق والكباري، تعقيباً علي المطالبات البرلمانية بشأن أهمية التنسيق مع الجهات المختصة ومنها وزارة الداخلية قبل إنشاء أي كوبري أو محور، بتأكيده أن الهيئة تقوم بالتنسيقات مع الجهات المحلية المعنية في المحافظة قبل تنفيذ أي مشروع.