/679752/11-قرار-هام-لمجلس-الوزارء-خلال-اجتماعه-اليوم

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاقد، لتأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المُعدة لنقل سكان المناطق العشوائية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير "حياة كريمة" لسكان هذه المناطق؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وشمل التعديل المواد الخاصة بشروط التعيين في وظائف المُعلمين بالأزهر الشريف، وكذا آلية التعيين بوظيفة "معلم مساعد"، إلى جانب إجازة التعيين بمنصب "شيخ معهد" و "وكيل معهد"، بالمعاهد الابتدائية الأزهرية لحملة دبلوم المعلمين، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من شيخ الأزهر، وتمت الموافقة، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات الأزهر الشريف، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

11 قرار هام لمجلس الوزارء خلال اجتماعه اليوم

ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن اتفاقين لتمويل برنامج (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام)، بين جمهورية مصر العربية، وكل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي لكل اتفاق، بما يستهدف دعم الموازنة العامة لصالح وزارة المالية بمصر، من خلال تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، فيما يتعلق بتعزيز استدامة النظام المالي الكلي، وتمكين تنمية القطاع الخاص، وتعزيز إدماج المرأة في الاقتصاد.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 147.14 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز سمسطا، بمحافظة بني سويف، لصالح المحافظة، بهدف إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي.

إزالة صفة النفع العام عن مساحة 667.68 فدان

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن مساحة 667.68 فدان، ناحية محافظة بورسعيد، من الأراضي التي تخضع لإشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، مع إعادة تخصيص مساحة 2476.40 فدان من بينها المساحة المشار اليها، وذلك لصالح محافظة بورسعيد، لاستخدامها في بعض المشروعات التنموية واللوجستية، نقلاً من الأراضي التي تخضع لإشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي، وتمت الموافقة على الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي وردت بشأن التزام الجهة المنقول إليها الولاية، بتعويض أي مُضارين.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحات أراض لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقامة وتنفيذ توسعات صوامع تخزين، وهي: مساحة 4.4 فدان ناحية الترامسة بمحافظة قنا، ومساحة 8.79 فدان ناحية أطفيح بمحافظة الجيزة، ومساحة 16.76 فدان ناحية بلبيس بمحافظة الشرقية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات مجلس الوزراء، بشأن إصدار عملات تذكارية من الذهب، فئة الجنيه الواحد، ومن الفضة فئات (الجنيه الواحد، الجنيهات الخمسة، الجنيهات العشرة) تحمل شعار العائلة المقدسة في مصر.

وكذا إصدار عملات تذكارية من الفضة، فئة الجنيهات الخمسة؛ بمناسبة الاحتفال بمرور خمسة أعوام على إنشاء اللجنة النقابية للعاملين بتجارة وصناعة المصوغات والمجوهرات.

وأيضاً إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الذهب، فئة الجنيه الواحد، وعملات تذكارية من الفضة، فئة (المائة، الخمسون) جنيهاً، بمناسبة الاحتفال بمرور 90 عاماً على إنشاء الشركة الوطنية "مصر للطيران".

قانون تنظيم الجامعات

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإنشاء كلية الإعلام بجامعة عين شمس، وذلك في إطار الحرص على تدعيم الجامعات بالتخصصات اللازمة لإثراء العملية التعليمية وتقليل الإغتراب.

ووافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، بتسوية عدد 30 منازعة بين الجهات الحكومية.

ووافق مجلس الوزراء على قيام محافظة القاهرة بالتعاقد على تنفيذ أعمال إزالة العقارات والأنشطة التجارية بعدة مناطق بنطاق حي مصر القديمة، لصالح تنفيذ مشروعات قومية ترتبط بخطة الدولة نحو تطوير مناطق القاهرة لإعادة رونق العاصمة ومظهرها الحضاري.

وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ المرحلة الثالثة لاستكمال تأثيث المقار بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار دعم توطين الصناعة الوطنية في تنفيذ هذا المشروع الحضاري المميز.