/679749/أيمن-ابو-العلا-يحذر-من-الاستخدام-المفرط-للمسكنات-مخاطرها-كثيرة

حذر النائب ايمن ابو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، المصريين من استخدام أدوية المسكنات بشكل مفرط، قائلا ان المصريين تستخدم المسكنات بكثرة استغلالا لقرار منظمة الصحة العالمية ان ادوية المسكنات لا تحتاج الى روشتة طبية لاصرافها، مما ادى الى امر غير مقبول وقد ان يؤدى الى كوارث صحية.

دوت الخليج

مخاطر استخدام المسكنات بكثرة:

واوضح النائب ايمن ابو العلا، عبر مداخلة هاتفية على برنامج حديث القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس، ان استخدام المصريين للمسكنات بشكل دائم وبجرعات شديدة، خاصة فى ظل تفشى وباء كورونا، قد يؤدى الى فشل كبدى او قرحة فى المعدة وامراض أخرى كثيرة وخطيرة.

وتابع أن زوجته الراحلة كانت تستخدم المسكنات بشكل مفرط مما أدى الى اصابتها بالسرطان، مشيرا الى حالة زوجته لتوعية وتحذير المواطنين، منوها أنه يوجد بعض من المرضى لا يستطيعوا التعياش لفترة من دون مسكنات مثل لالام الركبة او غيرها، ولكن عليهم استخدام المسكنات للمدة التى يقوم الطبيب بتحديدها

طرق لتوعية المواطنين بمخاطر المسكنات

واوضح النائب ايمن ابو العلا انه على مستوى العالم تم اجبار من يبيع المسكنات دون روشتة ان يكتب بخط الأيد على علبة الدواء الجرعة المسموح بيها والمدة منعا لحدوث كوارث، مؤكدا على انه من المتوقع ان وزارة الصحة العالمية فى الفترة المقبلة سوف تصدر قرار خاص بشان ان المسكنات لا تصرف الا برشتة طبيب، مؤكدا ان زيادة استخدام المسكنات موجود فى العالم كله وليس فى مصر فقط..

وأكد على أهمية دور مؤسسات الاعلام والأطباء ووزارة الصحة فى توعية وتحذير المواطنين من مخاطر تلك المسكنات، موضحا انه يجب اطلاق حملات توعية لتحذير المواطنين من المخاطر المحتملة لتلك المسكنات وتوعيتهم باتباع الجرعات والمدة المحددة من الطبيب، ويفضل استخدام اقل جرعة واقل مدة ممكنة حين تسكين الالام ، لانها مسكن وليس علاج للمرض، محذرا المواطنين من الاعتماد على المسكنات واهمية الكشف عن المرض مبكرا.