/679747/التنمية-المحلية-الوزارة-تتعاون-مع-وزارات-الدولة-لانشاء-منظومة-ادارة-متكاملة-للمخلفات-الصلبة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، ان وزارة التنمية المحلية تعمل على 3 محاور رئيسية، موضحا ان المحور الاول يرتكز على تقليل الانباعاثات الكربونية، بينما يرتكز المحور الثانى على الحد من التأثرات السلبية للتغيرات المناخية، والمحور الثالث هو الخاص بانشاء ادارة محلية فعالة.

جهود وزارة التنمية المحلية فى ملف المخلفات الصلبة

واشاد الدكتور خالد قاسم، عبر مداخلة هاتفية على برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، بجهود الوزارة فى اعداد وتنفيذ منظومة ادارة متكاملة للمخلفات الصلبة بشراكة استراتيجية مع وزارات الدولة المصرية، مشيرا الى سعيها الى تطوير المجازر والمحاجر وتحويل السيارات الى سيارات تعمل بالغاز الطبيعى و بالطاقة الكهريائية، خاصة السيارات التى تعمل فى هيئة النفل العام فى القاهرة الكبرى والاسكندارية ، بالأضافة الى ما تقوم بيه الوزارة من استثمارات تهدف الى تحسين البيئة، مما يوجه الدولة المصرية فى مسار الحد من الاثار السلبية الناتجة عن التغييرات المناخية.

برنامج الوزارة للاصحاح البيئى

واوضح الدكتور خالد قاسم جهود الوزارة فى ملف الاصحاح البيئى ، مشيرا الى برنامج تطوير البنية التحتية لإدارة منظومة المخلفات الصلبة وعلى رأسها اغلاق المقالب العشوائية والتى كانت مسار للتلوث، موضحا ان الوزارة تعمل حاليا على غلق 62 مقلب وتعمل ايضا على انشاء 94 محطة وسيطة لتجميع المخلفات من الاحياء، بالاضافة الى انشاء خلايا دفن صحى امن على مستوى 27 محافظة مصرية تقدر ب52 خلية ومصانع لتدوير المخلفات والتى تهدف الى انتاج طاقة كهربائية، كما اوضح ان الوزارة تعمل ايضا على انشاء سماد عضوى محسن من اجل استصلاح الأراضى.

أهمية تبطين الترع

وأكد الدكتور خالد قاسم على جهود الوزارة من حيث تبطين الترع، مشيرا انه تم تبطين 3 الف و300 ميلو متر بالفعل وتم رفع ما يقدر بحوالى 50 مليون طن تراكمات تاريخية ومخلفات جديدة، موضحا ان اجمالى عدد المستفدين من تلك المشروعات حوالى اكثر من 45 مليون مواطن مصرى وتلك الاستثمارات تقدر بحوالى 12 مليار جنية مصرى.

واوضح ان تبطين الترع يساعد فى الحفاظ على الثروة المائية للدولة المصرية، مما يقلل معدلات التسريب ونفاذ المياه الى جوف التربة ، وبالتالى معدلات استخدام المياه تصبح أفضل بكثير، مشيرا الى ما تقوم بيه الوزارة من مراجعة للمحافظات المتميزة فى اطار تشجيع المحافظات المصرية والمراكز والقرى ومن ضمنهم شبين القوم والبحيرة وبنى سويف وغيرهم من المحافظات المصرية