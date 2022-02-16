المرض والخناقات دعاية للأغنية الجديدة.. الجمهور يهاجم حمو بيكا بعد الترويج لمهرجان صعبة

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أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا عن طرح مهرجان جديد له الغد 17 فبراير، على القناة الخاصة به على موقع الفيديوهات يوتيوب، ويشاركه في البوستر الدعائي عمر كمال ونور التوت.

دوت الخليج يرصد رد فعل الجمهور على أعلان حمو بيكا عن مهرجانه الجديد

إعلان حمو بيكا عن مهرجانه الجديد

نشر المغني الشعبي حمو بيكلا صورة له على عدد من حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، أعلن من خلالا عن مهرجان «صعبة»، الذي سيتم نشره غدًا على موقع يوتيوب، ولفت أنتباه الناس أن عمر كمال يشارك بيكا في أداء المهرجان، مما فتح عليه أبواب التهكُّم على مصرعيها.

أستغلال حمو بيكا خبر وقف عمر كمال

علق على البوست الذي نشره بيكا على حسابه الرسمي على فيسبوك، عدد من الجمهور، وأنتقضوا تعاونه مع عمر كمال بعدالخلافات التي دارت بينهما، وقال أحدهم:"أنت مش قولت متخانقين.. مش هنسمع لا".

وقال آخر ضمن تعليقه الطويل:"وبعدين مش انت مخاصم عمر كمال وقولت لو شوفته في مكان مش هسلم عليه ولا هو علشان اتوقف من النقابة فانت رضيت عنه".

ورأى الجمهور أن بيكا يستغل الضجة الإعلامية المنتشرة هذه الأيام لوقف عمر كمال عن الغناء بقرار رسمي من «نقابة المهن الموسيقية»، لضمان مشاهدات عالية للمهرجان الجديد.

سخرية الجمهور من حمو بيكا

سخر الجمهور من حمو بيكا من إعلانه عن المهرجان الجديد، المقرر إذاعته غدًا على يوتيوب، وهو كان مريضًا في المستشفى، وكان يطلب من متابعيه الدعاء له حتى أمس، وأعربوا عن رأيهم أنا ما حدث مجرد دعايا رخيصة للمهرجان، فقال واحد من المتابعين:" هو انت مش كنت تعبان ولا هي دعايه للأغنية".

وقال آخر متهكمً عليه:"يابني مش انت محجوز في المستشفي ومش لاقي الحقنة، والمفروض ترجع لربنا علشان يشفيك وتلاقي الحقنة الغالية دي"، وتعجب البعض من تقديمه مهرجان جديد فور خروجه من المستشفى، فقال أحد المتابعين:"بسم الله مش انت كنت مريض يابيكا".

وقال آخر:"حتي وانت عيان بتنزل مهرجانات ياخي اتقي الله".

هذا إلى جانب من أشار إلى سرقة اسم المهرجان من اغنية تامر حسني «صعبة»، التي قام بإصدارها منذ فترة قريبة.

رد حمو بيكا على تهكم الجمهور

رد حمو بيكا موضحًا أنه قام بتسجيل المهرجان منذ فترة قبل مرضه، وحان الوقت لصدوره، فقال:" توضيحاً لكل الناس ده شغل مركون ولازم ينزل ملهوش اي علاقة باي حاجة ومينفعش يتأجل اكتر من كدة.. شكراً ليكم".