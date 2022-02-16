ساديو ماني: لم أتحدث مع صلاح عن نهائي أمم أفريقيا لأنني أعلم أنه لا يزال محبطًا

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أكد ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، عن انه لم يتحدث عن مباراتين تصفيات كأس العالم مع محمد صلاح.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتابع:"اعتقد أنني ما زلت أفكر في كأس أمم إفريقيا، ولكن تصفيات كأس العالم أمر مهم للغاية بالنسبة لي وللشعب السنغالي".

وواصل:" إذا تمكنا من التأهل إلى قطر 2022، ستكون هناك سعادة كبيرة، سنفعل كل شيء للقيام بذلك، فهذا مهم جدًا بالنسبة لي ولزملائي في الفريق وبلدي لأن كأس العالم بطولة مهمة وكبرى وحلم لأي لاعب".

وأختتم:"سنكون مستعدين جيداً لذلك ونفعل كل ما في وسعنا للفوز لأنهما مباراتان مهمتان".

انتهت أحداث مباراة ليفربول وبيرنلي، بنتيجة هدف دون رد، لصالح فريق الريدز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابع والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك محمد صلاح، وساديو مانى، في مباراة مع ليفربول أمام بيرنلي، بشكل أساسي بعد عودة الثنائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية مع منتخبات بلادهم.

موقف الفريقين في الدوري

سجل الدولي البرازيلي فابينو لاعب خط وسط نادي ليفربول الإنجليزي، هدف المباراة الوحيد في اللقاء، في الدقيقة الأربعون من عمر اللقاء، من خلال كرة ركنية للريدز.

بهذا الفوز يصل ليفربول للنقطة الـ 54، ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحتل بيرنلي المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

تشكيل ليفربول ضد بيرنلي

فى حراسة المرمى: أليسون

فى خط الدفاع: أرنولد- ماتيب- فان دايك- روبرتسون

فى خط الوسط: هندرسون- فابينيو- كيتا

فى خط الهجوم: ماني- فيرمينو- صلاح

أحداث مباراة الريدز ضد ليستر سيتي

الجدير بالذكر ان انتهت أحداث مباراة ليفربول وليستر سيتي، بنتيجة هدفين دون رد لصالح فريق الريدز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا الفوز يصل ليفربول إلى الإنتصار التاسع عشر على التوالي، والتي يشهد عليها ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز.