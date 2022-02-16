عاجل- السيسى لرئيس شركة «جون كوكريل»: نعتز بالتعاون الممتد مع بلجيكا

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، جان لوك مورانج، الرئيس التنفيذى لشركة "جون كوكريل" البلجيكية للصناعات الدفاعية، بمقر الإقامة فى بروكسل، وبحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية، والسفير المصرى فى بروكسل.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد اعتزاز مصر بالتعاون الممتد والمثمر مع بلجيكا على مختلف الأصعدة، معرباً فى هذا الصدد عن التطلع لتعميق التعاون بين البلدين الصديقين خاصةً فى ضوء الإنتاج المتميز للشركة فى مجال الصناعات الدفاعية وما يمثله ذلك من دعم قدرات مصر فى هذا المجال. من جانبه؛ أعرب "مورانج" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا حرص شركة "جون كوكريل" على التعاون مع مصر، خاصةً فى ظل أهمية دورها فى تدعيم أسس الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الإفريقية، فضلاً عن الدور المصرى البارز فى إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

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