التعليم العالى: ارتفاع مُعدلات تنفيذ الإنشاءات بجامعة شرق بورسعيد

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة التفقدية لمقر جامعة شرق بورسعيد الأهلية بمدينة "سلام".





وأشار التقرير إلى ارتفاع مُعدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكل مبانى الجامعة، مشيدًا بالالتزام بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التى تسير وفقاً للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا.

ولفت التقرير إلى أن جامعة شرق بورسعيد تقع على مساحة 44 فدانا، وتضم عدة مبانى منها، "إدارة الجامعة - 6 مبان أكاديمية - مبنى للورش - مبنى للمعامل"، بالإضافة إلى الساحة الإدارية، والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية، وتضم مبانى الكليات مُدرجات وفصول تدريب، ومعامل وورش تدريب ومكاتب إدارية.

الجدير بالذكر أن الجامعة ستقدم عدة برامج دراسية مُميزة، منها "الصيدلة والتصنيع الدوائية - الطب البشرى - طب وجراحة الفم - إدارة الأعمال وإدارة المشروعات - لغات - هندسة البناء والتشييد - هندسة العمارة المُستدامة - هندسة الذكاء الاصطناعى - هندسة الاتصالات والحاسب الآلى - هندسة برامج الطاقة والقوى الكهربية - هندسة الميكاترونكس والروبوتات - هندسة المواد الهندسية والتكنولوجيا المتقدمة - هندسة الميناء والهياكل البحرية - علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات".

وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية يأتى فى إطار تنفيذ توجهات الدولة بالتوسع فى إتاحة فرص التعليم الجامعى، من خلال برامج دراسية عصرية تحاكى احتياجات سوق العمل، من خلال إنشاء عدد من الجامعات الأهلية، وسعى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إلى تنفيذ هذه السياسة توافقا مع مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.