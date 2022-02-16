تمويل العلوم تُنظم ندوة حول دعم النشر العلمى للباحثين والعلماء المصريين

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بشأن زيارة ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمدينة الأبحاث العلمية، وكذا عقد ندوة تعريفية حول "اتفاقية النشر الحر" لدعم الباحثين والعلماء المصريين فى مدينة الأبحاث العلمية والجامعة المصرية اليابانية، وذلك بمقر المدينة ببرج العرب.





وتهدف فعاليات الندوة، إلى التعريف باتفاقية النشر الحر، والتى تم توقيعها بالتعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والناشر Springer Nature وبنك المعرفة المصرى؛ بهدف دعم منظومة البحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، وكذلك تشجيع الباحثين المصريين والمُنتسبين للمؤسسات المُشاركة فى الاتفاقية، من تمويل نشر أبحاثهم للوصول الحر من قبل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ومن جانبه، قدم ولاء شتا عرضًا تفصيليًا حول أهم الأنشطة بالهيئة، وكذلك التعريف باتفاقية النشر العلمى، فضلًا عن النداءات التى أطلقتها هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كأحد روافد التمويل الفعال للبحث العلمى فى مصر، لافتًا إلى المردود الإيجابى لتطور أداء الهيئة، وزيادة عدد المُستفيدين من المنح والنداءات البحثية، ومراكز التميز فى شتى المجالات التى تخدم أهداف ومحاور رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030.

وأوضح ولاء شتا أن تمويل الهيئة للمشروعات البحثية قد تضاعف خلال عام 2021، وحصل عدد كبير من الباحثين الشباب على تمويل مشروعاتهم، مشيرًا إلى أن مبادرة دعم "النشر العلمى الحر" تشمل كافة الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية والمدن العلمية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والوزارات الأخرى، مؤكدًا أن الهيئة تدعم النشر العلمى الحُر، بما يُساهم فى رفع العبء عن الباحثين المصريين، من خلال تمويل مصاريف النشر الدولى بالمجلات المتميزة، ويُساهم ذلك فى وضع المؤسسات العلمية المصرية فى المكانة التى تستحقها، بالإضافة إلى تشجيع التوسع فى الاستشهاد بالأبحاث المصرية وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولى.

كما قام ولاء محمد شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا، بتفقد القاعات والمعامل التى يُقام بها المدارس المختلفة لطلاب الجامعات، والاستماع للطلاب لمعرفة مدى الاستفادة العائدة عليهم من التدريب بالمدينة، حيث أشاد الطلاب بالخدمات العلمية والخبرات التى قدمتها المدينة لهم.

وخلال فعاليات الندوة، قامت منى محمود عبداللطيف مدير المدينة، بتكريم ولاء شتا وإهدائه درع المدينة وشهادة تقدير، تعبيرًا عن شكر مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية للدور الرائد الذى يُقدمه، بهدف رفعة شأن منظومة البحث العلمى فى مصر، مؤكدة أنه أحد أبناء المدينة المُخلصين الذى نفتخر بعطائهم وريادتهم.

حضر فعاليات الندوة، منى جمال الدين نائبًا عن رئيس الجامعة المصرية اليابانية، وعُمداء المعاهد البحثية، ورؤساء المراكز التكنولوجية، وأعضاء هيئة البحوث بالمدينة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية اليابانية، والطلاب المُتفوقين من طلاب السنوات النهائية بالكليات العملية بالجامعات المصرية الذين يتلقون تدريبهم العملى بالمدارس الشتوية التى تُنظمها مدينة الأبحاث العلمية؛ لدعمهم ودمجهم فى منظومة البحث العلمى فى مرحلة ما قبل التخرج.