الجيزة تزيل تعديات على 15 ألف متر أراضى أملاك الدولة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتابع أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، مجهودات مركز ومدينة أطفيح فى تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة ولاية المحافظة على مساحة 15 ألف م2 مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أزال مركز ومدينة أوسيم حالة بناء بلوك بالطوب الأبيض على مساحة (70 مترا تقريبا) تعد على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون بقرية الكوم الأحمر بمركز أوسيم، بالإضافة إلى قيام مدينة الحوامدية بإزالة جمالون مخالف بمساحة 150م2 بشارع مسجد أبوالسعد بطريق 11 إذ تم إزالته بالكامل مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالف، بالإضافة إلى إزالة أعمال بناء أعمدة وحوائط مخالفه الدور الثالث فوق الأرضى على مساحة حوالى 120 م2 بناحية عزبة هدى شعراوى ترسا الوحده المحلية بمنيل شيحه مركز ومدينة أبو النمرس.

وفى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام تم التصدى لحالة بناء روف بدون تصريح بالعقار رقم 36 ع وتم إيقاف الأعمال وإزالتها وسحب المعدات المستخدمه وإيداعها بمخزن القطاع.