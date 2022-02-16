وزيرة التضامن: القيادة السياسية وجهت بالاهتمام بـ الرعاية البديلة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور جيريمى هوبكنز، ممثل منظمة يونيسف فى مصر، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأكثر من 22 جمعية أهلية شريكة فى قطاع الرعاية الاجتماعية، وممثلين عن مجلسى النواب والشيوخ، وممثلين عن الأزهر الشريف، وعدد من الأسر الكافلة، بالإضافة إلى تمثيل من أبناء مصر بدور الرعاية الاجتماعية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن فئة الأبناء الأولى بالرعاية تحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى وجه بالعمل على تطوير منظومة الرعاية البديلة وتقليص عدد المؤسسات، إيماناً أن البيئة الأسرية هى الأفضل لتنشئة الأطفال، لضمان تحقيق الاستقرار النفسى والعاطفى، بالإضافة إلى تكامل الخدمات المقدمة لهم سواء من الأسر البديلة ومن الجهات الحكومية وجميع المؤسسات ذات الصلة، وبالتالى فالدولة تتجه نحو "اللامأسسة".

وأضافت القباج أن الوزارة تعمل جاهدة على بلورة إصلاح منظومة الرعاية البديلة من خلال عدة محاور رئيسية كان أولها هو تطوير إستراتيجية وطنية للرعاية البديلة تم إطلاقها خلال عام 2021، وثانى هذه المحاور هو إيجاد سند تشريعى شامل تمثل فى إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة والذى تم إعداده بمشاركة بعض مؤسسات المجتمع الأهلى العاملة فى هذا المجال.

ويركز القانون على إيجاد بدائل جديدة لمنظومة الرعاية البديلة بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، كما حددت الإطار العام لهذه المنظومة لضمان تنظيم جهود الفاعلين وتوجيه موازناتهم بشكل متكامل بما يخدم تحقيق الأهداف العامة للإستراتيجية لتحقيق الاستفادة الأفضل من الموارد المتاحة سواء الحكومية أو الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى والأهلى أو القطاع الخاص.

وأوضحت القباج، أن مشروع القانون استهدف إعداده أن يكون مظلة لتطوير تلك المنظومة، إضافة إلى إيجاد مرجعية تشريعية موحدة للاستناد عليها من قبل القائمين على تطبيق نظام الرعاية البديلة، والحد من فصل الأطفال عن أسرهم البيولوجية والممتدة وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، كما يسلط القانون الضوء على استحقاق الأطفال لمزايا للمستفيدين من نظام الرعاية البديلة ومقدمى الرعاية لمواجهة كافة التحديات التى تواجههم، ومثال على ذلك توفير سكن ملائم، وتعليم لائق، ورعاية صحية، ومصدر للمصروفات الشهرية المنتظمة، وفرصة عمل.

وتركز روح القانون على دعم كيان الأسرة المصرية والتدخل المبكر مع الأسر الطبيعية والممتدة للتعامل مع المشكلات الأسرية قبل تطور الخلافات لحد الانفصال أو الطلاق، مع أهمية التركيز على دمج الأطفال مع أسرهم، هذا بالإضافة إلى تحقيق تكاملية منظومة الرعاية ومراعاة التدرج فى طرح أنظمة الرعاية البديلة حتى تكون الرعاية البديلة الأسرية على قمة هذا التدرج والرعاية المؤسسية خط الاستجابة الأخير.

ويركز القانون أيضًا على وضع أنظمة استجابة تتطرق لكل مرحلة من مراحل عمر الطفل ومن مراحل الرعاية بدءًا من مرحلة الميلاد وحتى سن 18 سنة حين التحول للرعاية اللاحقة وتباعاً حتى الاستقلالية التامة بعد انقضاء فترة الرعاية اللاحقة، هذا بالإضافة إلى وجوب نقل مسؤولية دعم نظام الرعاية البديلة من مسؤولية على مستوى حقيبة وزارية واحدة إلى مسئولية تقع على كاهل كافة وزارات الدولة الأخرى، ووضع نصوص واضحة لتنظيم آليات التعاون مع الوزارات الأخرى فى جميع مراحل الرعاية.

ومن جانبه قال جيريمى هوبكنز، ممثل منظمة يونيسف فى مصر أن الرعاية البديلة تحمى الأبناء فاقدى الرعاية الأسرية، مع إظهار اتساق القانون مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال والتى تتطلب وجود بيئة آمنة ينشأ فيها الطفل تنشئة أسرية أو شبه أسرية.

وقد أشاد هوبكنز بالجهود التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الصدد وإصلاح السياسات والاستراتيجيات التى طال أمدها دون إصلاح لأسس المنظومة.