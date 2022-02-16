/679742/الأمين-العام-لمجلس-النواب-ينعي-المستشار-الجليل-سعيد-مرعى-رئيس-المحكمة-الدستورية-العليا-السابق

نعى المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى ، المستشار الجليل سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق ، الذى وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

أكد الأمين العام لمجلس النواب، في برقية التعزية أن الفقيد كان شخصية قضائية كبيرة يجمع بين الكفاءة والمهنية ، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية السابق الذي وافته المنية صباح اليوم. أكد عبد الرازق أن الفقيد قيمة وقامة قضائية متميزة ومثالا يحتذى به، وتفاني في أداء عمله مقدما مجهودا كبيرا أثناء مسيرته القضائية الحافلة وإبان توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا.

رئيس مجلس الشيوخ ينعى المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية السابق

و تقدم رئيس مجلس الشيوخ بالعزاء الى أسرة الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما قدم مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، العزاء في وفاة المستشار الجليل سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.