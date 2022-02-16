/679741/وكيل-أول-مجلس-النواب-ينعي-المستشار-الجليل-سعيد-مرعى-رئيس-المحكمة-الدستورية-العليا-السابق

نعى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل اول مجلس النواب، المستشار الجليل سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق ، الذي وافته المنيه صباح اليوم .

دوت الخليج

تقدم وكيل أول مجلس النواب ، في برقية تعزيته ، بخالص التعازي إلى القضاء المصرى ، مؤكداً أن الفقيد كان قيمة قانونية ودستورية كبيرة ، وكان نموذجاً يحتذى به في العطاء والتميز خلال مسيرته القضائية الحافلة ، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية السابق الذي وافته المنية صباح اليوم. أكد عبد الرازق أن الفقيد قيمة وقامة قضائية متميزة ومثالا يحتذى به، وتفاني في أداء عمله مقدما مجهودا كبيرا أثناء مسيرته القضائية الحافلة وإبان توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا.

رئيس مجلس الشيوخ ينعى المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية السابق

و تقدم رئيس مجلس الشيوخ بالعزاء الى أسرة الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما قدم مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، العزاء في وفاة المستشار الجليل سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة عن خالص التعازي إلى عائلة الفقيد، وكل أعضاء الأسرة القضائية المصرية، راجين الله عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.