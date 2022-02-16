/679738/بعد-تدريبات-في-شبه-جزيرة-القرم-روسيا-تعلن-عن-عودة-وحداتها-الروسية-إلى-قواعدها-الدائمة

قامت وزارة الدفاع الروسية بالاعلان عن عودة الوحدات العسكرية الروسية الجنوبية إلى قواعدها الدائمة، وذلك بعد تدريبات ومناورات في شبه جزيرة القرم.

دوت الخليج

وافاد بيان بيان لوزارة الدفاع الروسية انه بحسب ما جاء في وسائل اعلام روسية ف "إن الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية عبرت جسر القرم، وتوجهت إلى قواعدها الثابتة بعد الانتهاء من التدريبات المخطط لها.

روسيا تعلن عن عودة وحداتها الروسية إلى قواعدها الدائمة

وقامت وزارة الدفاع الروسية بنشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت من خلاله المدرعات والدبابات وعربات المشاة القتالية، بالاضافة إلى منصات المدفعية محملة على منصات السكك الحديد، حيث يجري نقلها إلى مواقعها وقواعدها الثابتة.

الوحدات العسكرية الروسية

وقامت القوات بالمشاركة في التدريبات في ساحة التدريب "أوبوك" وحدات من جيش الأسلحة المشتركة وتشكيلات القوة الجوية والدفاع الجوي وسفن حربية وغواصات، بالاضافة إلى وحدات عسكرية من القوات الساحلية لأسطول البحر الأسود وجزء من قوات أسطول بحر قزوين في المنطقة العسكرية الجنوبية، وكذلك وحدات من القوات المحمولة جواً.