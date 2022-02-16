/679736/بعد-سيطرة-مليشيات-الحوثي-على-الناقلة-النفطية-صافر-طارق-الخولي-يحذر-من-وقوع-أكبر-كارثة-انسكاب-نفطي-في-التاريخ

تقدم النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي،رئيس المجلس، بشأن الناقلة النفطية "صافر" واحتمالية وقوع أكبر كارثة انسكاب نفطي في التاريخ.

دوت الخليج

أزمة الناقلة النفطية "صافر"

وأوضح طارق الخولي، فى الطلب المقدم منه، أن خزان صافر والذي يرسو فى ميناء رأس عيسي غرب اليمن، يحتوى على مليون ونصف برميل من النفط الخام، وقد تعرض للتآكل منذ أن وقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، التي تمنع وصول الفريق الفني من الأمم المتحدة لصيانته؛ مما يُنذر بحدوث كارثة حقيقية.

يجدُر الإشارة إلى أن مصر واحدة من الدول التي سوف تتأثر في حال انفجار الخزان، حيث أنه من المتوقع أن تتعطل حركة الملاحة فى قناة السويس. كما سوف تتأثر مصر ومنطقة البحر الأحمر صحيًا واقتصاديًا وبيئيًا بصورة كبيرة؛ وفقًا للتقرير الصادر عن منظمة "غرينبيس" الدولية. علاوة على ذلك، سوف تحدث أزمة إنسانية تُهدد حياة الملايين من الأشقاء فى اليمن والمملكة العربية السعودية.

وطالب النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، من وزارة الخارجية، سرعة التدخل لتسريع وتيرة المفاوضات الرامية إلى تفريغ الخزان.

كذلك، فإنه من الضروري دعوة كافة الدول المطلة على البحر الأحمر إلى عقد اجتماعات لوضع حلول عاجلة بما في ذلك دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه استخدام الحوثيين للناقلة "صافر" كورقة ضغط سياسي وتجاهل الكارثة الإنسانية المحتملة؛ ويأتي ذلك انطلاقًا من دور مصر فى حماية الأمن القومي العربي والإقليمي. على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون العربية بالمجلس للمناقشة نظرا لأهمية الموضوع .