الحكومة تنفى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الصيدليات

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الصيدليات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوفير لقاحات فيروس كورونا في الصيدليات، وأن لقاحات فيروس كورونا بمختلف أنواعها يتم توفيرها وإتاحتها فقط داخل المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى نقاط التطعيم الثابتة في محطات المترو والقطارات والأسواق التجارية، والقوافل الطبية المتنقلة، والتي يتوافر بها تجهيزات خاصة لحفظ اللقاحات غير متوفرة في الصيدليات، نظراً لظروف تخزينها التي تتطلب طرق خاصة للحفاظ على صلاحيتها من التلف، كما أن الفريق الطبي الموزع على تلك المراكز مُدرب على كيفية تلقيح المواطنين، بشكل آمن ومهني، لضمان أمان وفعالية اللقاح لجميع المواطنين، مُشددةً على وجود رقابة دورية على كافة مراكز تلقي اللقاحات بجميع المحافظات، لمتابعة سير العمل بها والتأكد من توافر اللقاحات بمختلف أنواعها.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).