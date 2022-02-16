هيئة الدواء المصرية بتوضحلك طريقة استعمال قلم الإنسولين

بغض النظر عن نوع القلم المستخدم؛ فإن خطوات الاستخدام بتكون واحدة.​

١ -يتم تنظيف الجلد مكان حقن الإنسولين. يمكن استخدام ضمادة كحولية أو قطعة قطن مغموسة في الكحول، تترك المنطقة تجف قبل الحقن. ​

٢ -امسك ثنية من الجلد، يتم الضغط برفق على الجلد والدهون بين الإبهام والإصبع الأول.​

٣ -يتم إدخال الإبرة مباشرة في الجلد في وضع عمودي. ​

٤ -يضغط على زر الحقن لحقن الإنسولين مع الاستمرار في الضغط على زر الحقن في مكانها لمدة ١٠ ثوانٍ.​

٥ -تسحب الإبرة للخارج و يستبدل غطاء الإبرة مع الضغط على موقع الحقن لمدة ٥ إلى ١٠ ثوانٍ. لا يدلك مكان الحقن. ​

٦ -يتم إخراج الإبرة من القلم بتدوير الإبرة المغطاة عكس اتجاه عقارب الساعة. ​

٧ -توضع الإبرة في حاوية لها غطاء محكم .​

٨ -يتم تركيب غطاء القلم وتخزين القلم حسب التوجيهات.​