بغض النظر عن نوع القلم المستخدم؛ فإن خطوات الاستخدام بتكون واحدة.
١ -يتم تنظيف الجلد مكان حقن الإنسولين. يمكن استخدام ضمادة كحولية أو قطعة قطن مغموسة في الكحول، تترك المنطقة تجف قبل الحقن.
٢ -امسك ثنية من الجلد، يتم الضغط برفق على الجلد والدهون بين الإبهام والإصبع الأول.
٣ -يتم إدخال الإبرة مباشرة في الجلد في وضع عمودي.
٤ -يضغط على زر الحقن لحقن الإنسولين مع الاستمرار في الضغط على زر الحقن في مكانها لمدة ١٠ ثوانٍ.
٥ -تسحب الإبرة للخارج و يستبدل غطاء الإبرة مع الضغط على موقع الحقن لمدة ٥ إلى ١٠ ثوانٍ. لا يدلك مكان الحقن.
٦ -يتم إخراج الإبرة من القلم بتدوير الإبرة المغطاة عكس اتجاه عقارب الساعة.
٧ -توضع الإبرة في حاوية لها غطاء محكم .
٨ -يتم تركيب غطاء القلم وتخزين القلم حسب التوجيهات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الدواء المصرية بتوضحلك طريقة استعمال قلم الإنسولين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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