مجلس الوزراء يقدم العزاء فى المستشار سعيد مرعى

جدة - نرمين السيد - قدم مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، العزاء فى وفاة المستشار الجليل سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذى وافته المنية بعد معاناة مع المرض.





وأعرب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، عن خالص التعازى إلى عائلة الفقيد، وكل أعضاء الأسرة القضائية المصرية، راجين الله عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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