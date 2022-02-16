سعيد مرعى.. 45 عاما فى محراب القضاء

جدة - نرمين السيد - ولد المستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو، فى 30 أغسطس 1954، وحصل على ليسانس الحقوق عام سنة 1976 بتقدير جيد جداً من جامعة القاهرة ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام سنة 1978 بتقدير جيد كلية الحقوق جامعة القاهرة وبعدها بعام حصل على دبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية.

حياته العملية

عين المستشار سعيد مرعى، فور تخرجه عام 1977 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة، وفى 1980 عين نائبا بمجلس الدولة وأخذ فى التدرج الوظيفى، حيث عين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب) ثم مستشاراً مساعداً من الفئة (أ) ، وفى عام 1990 عين مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وظل بهيئة المفوضين حتى شغل فى عام 1999 رئيسا للهيئة.

والتحق مرعى فى 2/5/1977 بالعمل عضواً بهيئة مفوضى الدولة وفى 1979 التحق بالعمل مفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارة المالية وفى 1980 التحق بالعمل مفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارة الرى وفى 1984 التحق بالعمل مفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة.

وفى 1986 التحق بالعمل عضواً بإدارة الفتوى لوزارات الصناعة والبترول والثروة المعدنية والكهرباء ثم فى 1988 التحق بالعمل عضواً بهيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، وفى 1990 عضواً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وفى عام 2002 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا واستمر فى عمله حتى تم اختياره رئيسا للمحكمة.

قرار جمهورى بإحالته إلى المعاش

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار بإحالة المستشار سعيد مرعى محمد جاد رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش اعتبارًا من 8/2/2022، مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية، وذلك لظروفه الصحية.

مجلس الوزراء يقدم العزاء فى المستشار سعيد مرعى

قدم مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، العزاء فى وفاة المستشار الجليل سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذى وافته المنية بعد معاناة مع المرض.