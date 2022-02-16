عاجل- فصل الكهرباء عن مدينة زفتى بالكامل السبت المقبل.. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وأعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائى عن مدينة زفتى بالكامل، ما عدا قرى شرشابة ميت المخلص شبراملس، السبت المقبل من الساعة السابعة صباحا حتى التاسعة صباحا، لإجراء أعمال الصيانة فى المحولات.

وأهابت الشركة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، بقاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.