/679732/حزب-مصر-إكتوبر-يعقد-لقاء-تحت-عنوان--خطوات-الأصلاح-الأقتصادي-وعلاقته-بالأمن-القومي-المصري

يعقد حزب مصر أكتوبر الخميس المقبل الموافق 17 فبراير 2022 لقاء اقتصادي بعنوان «خطوات الإصلاح الاقتصادي وعلاقته بالأمن القومي المصري بحضور عدد كبير من خبراء الاقتصاد منهم كمدحثون « النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ ، النائب طارق السيد عضو مجلس النواب ، النائب ياسر ذكي عضو مجلس الشيوخ ، اللواء اركان حرب عادل العمدة ، دكتورة زهرة مدني خبيرة وإستشاري أسواق المال ....وعدد من خبراء الأقتصاد ».

دوت الخليج

وصرحت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر : " يعد صالون مصر أكتوبر من اهم ما يقدمه الحزب ضمن مشروعاته في الجلسات الحوارية ومناقشة القضايا وتبادل الاراء، وذلك لاننا نسعى دائماً لرفع الوعي لانه هو الضمان للتمنية والاستقرار والتقدم ".

حزب مصر إكتوبر يعقد لقاء تحت عنوان « خطوات الأصلاح الأقتصادي وعلاقته بالأمن القومي المصري »

وأضافت : " يعقد الصالون بشكل دوري للتواصل المستمر بين الشباب وقيادات الحزب وكافة المشاركين بالصالون على مدار لقأته ، ولم يقتصر الصالون علي الناحيه السياسية فقط بل يمتد ليمشل الاصعدة الادبية والفنية والتاريخية... "

ويأتي هذا اللقاء كثاني فعاليات «صالون مصر أكتوبر»، الذي تم إطلاقه ديسمبر الماضي كمشروع رئيسي من مشروعات الحزب لمد جسور التواصل بين كافة المبدعين الكبار والشباب مع الجمهور باختلافاته، ويناقش الصالون موضوعات مختلفة على كافة الأصعدة سواء من الناحية الفكرية والتاريخية والأدبية والإقتصادية والأدبية والفنية وغيرها، ويعقد الصالون بشكل دوري .