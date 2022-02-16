/679731/رئيس-مجلس-النواب-ينعي-المستشار-سعيد-مرعى-رئيس-المحكمة-الدستورية-العليا-السابق

ينعى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، ببالغ الحزن والأسى ، المستشار الجليل سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق الذى توفي- صباح اليوم- بعد صراع مع المرض .

دوت الخليج وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص برقية التعزية:" بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله المستشار الجليل سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق . رئيس مجلس النواب ينعي المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق وأردف رئيس مجلس النواب: "أن مصر فقدت شخصية قضائية كبيرة ، ونموذجاً يُحتذى به في العطاء وخدمة الوطن ." واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التعزية : "نتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد ، وللقضاء المصرى ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان." انا لله وانا اليه راجعون.

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