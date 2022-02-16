ضبط 42 مخالفة تموينية في حملة بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط المنظومة التموينية، شملت عددًا من الأسواق والمحال التجارية.
دوت الخليج
أسفرت الحملة عن ضبط 42 مخالفة، تمثلت في البيع بأزيد من السعر المقرر، وعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب عدم الإعلان عن أسعار الغاز، والسلع بالأسواق، وكذا عدم وجود شهادات صحية.
ضبط 860 مخالفة تموينية في حملات مختلفة خلال الشهر المنقضي
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المديرية عن ضبط 860 مخالفة تموينية في حملات مختلفة خلال الشهر المنقضي، مؤكدة على استمرار أعمال التفتيش لضبط حركة الأسواق
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