بينهم 12 من ذوي الهمم.. تعيين 589 شابًا بـ«القطاع الخاص» في سوهاج

/679720/بينهم-12-من-ذوي-الهمم-تعيين-589-شابا-بـالقطاع-الخاص-في-سوهاج

كشف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن مديرية القوي العاملة بالمحافظة قامت بتعيين 589 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 12 " من ذوي الهمم"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 638 فرصة عمل ، منهم 13 "من ذوي الهمم"، وذلك خلال شهر.

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ومن جانبه أوضح الدكتور هشام أحمد أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج أنه تم خلال شهر يناير الماضي صرف 397 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 165 عاملا مشتغل، منها 227 ألف جنيه منحة مولود لعدد 110 عامل، ومبلغ 60 ألف جنيه لعدد 20 عامل منح زواج، وإعانة وفاة لعدد 5 عمال بمبلغ 50 ألف جنيه، وإعانة وفاة لأحد الأقارب لعدد 30 عامل غير منتظم بمبلغ 60 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من صرف منحة المولد النبوي الشريف لعدد 6383 عامل بمبلغ 3 مليون و 191 ألف و500 جنيه، لعدد، فضلاً عن تحرير وثيقة تأمين للعامل لعدد 1934 عامل غير منتظم مشتغل بمبلغ 116 ألف و40 جنيها .

عمليات جراحية صغري وكبري وعلاج وأدوية

بالاضافة الى تم صرف منح رعاية صحية بإجمالى 92 ألفاً و 762 جنيه، ما بين عمليات جراحية صغري وكبري وعلاج وأدوية ، لـ 560 عاملاً من المسجلين بالمديرية، ليصبح إجمالي ما تم صرفه لدعم العمالة غير المنتظمة 3 مليون و797 ألف و302 جنيها، فضلاً عن تسجيل 372 عامل غير منتظم في 51 مشروعا من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالمحافظة، وتحرير 17 انذارا لبعض المقاولين بالمواقع لعدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وبلغ عدد المعينين عن طريق كعوب العمل المرتدة 274 شاب وفتاة بمراكز " حياة كريمة " .

حملات تفتيش شامل نهارية وليلية

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم التفتيش على 627 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وتم تحرير 51 محضراً ، وإقامة 5 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتم عقد 7 ندوات للتوعية بمخاطر المخدرات، و 7 ندوات زيادة الإنتاج ، و 6 ندوات مفاوضة جماعية، و ندوة حول لائحة نظام العمل الجزاءات للمنشآت، و10 ندوات خاصة بالمرأة والطفل والسكان حضرها 274 عاملا وعاملة .

شهادة قياس مستوى المهارة

وأوضح أن المديرية قامت باستخراج 1372 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 1372 تصريح مزاولة الحرفة ، و في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 150 منشأة، وإعادة التفتيش على 351 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 76 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 103 منشأة أخري . وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 455 منشأة يعمل بها 7201 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، وفي مجال التشغيل الخارجي قامت مديرية القوى العاملة بسوهاج بمراجعة وتسليم 35 عقدا للعمل بدولة الأردن، وعدد 3 عقود للمملكة العربية السعودية .