محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.40 % 

/679717/محافظ-قنا-يعتمد-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-بنسبة-نجاح-7540

دوت الخليج

وأوضح محافظ قنا، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 56704 طالب وطالبة حضر منهم 55796 وحقق النجاح 42068 طالبج بنسبة نجاح بلغت 75.40 % ، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1412 طالب وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1309 طالب و من حققوا النجاح 1256 طالب بنسبة نجاح بلغت 95.95 % ،بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 26 طالب وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 26 وعدد من حققوا النجاح 26 طالب بنسبة نجاح بلغت 100% .

العملية التعليمية بالمحافظة

وأعرب الداودى، عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق فى مراحلهم التعليمية القادمة، مقدما شكره للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة .