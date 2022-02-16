آخرها "بشتاقلك ساعات".. 10 أفلام طرحت قضية المثلية الجنسية في السينما المصرية

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أثار فيلم «بشتاقلك ساعات» الذي يعرض بوضوح قصة حب بين رجلين، ضجة كبيرة لما يناقشه صراحةً لقضية المثلية الجنسية، والذي سيتم عرضه ضمن فعاليات مهرجان برلين في دورته الـ72.

دوت الخليج تناقش قضية المثلية الجنسية في السينما المصري

أصحاب ولا أعز (2021)

ثار الجمهور ثورة عارمة على فيلم «أصحاب ولا أعز»، لعدد من الأسباب، ومن بينها أتجاه أحد أبطال الفيلم للمثلية الجنسية وصداقته مع رجل آخر، وإقامة علاقة معه.

تراب الماس (2018)

سلط فيلم «تراب الماس» الضوء على قضية المثلية الجنسية على هامش أحداث الفيلم، حيث أظهر رجل الأعمال الشهير صاحب النفوذ الواسع،وهو يتعامل مع أمرأة تجلب له الرجال ليمارس معهم الجنس دون علم أحد، وفي شقة محددة.

فيلم أسرار عائلية (2014)

عرض فيلم «أسرارعائلية» تحت عنوان للكبار فقط، معناة شاب صغير في السن من الميول المثلية لديه، وأظهر معاناته مع أسرته ومجتمعه، حيث عرض الفيلم نظرة المجتمع للشواذ جنسيًا والتعامل معهم بدون وعي.

رسائل بحر (2010)

عرض فيلم «رسائل بحر» قضية المثلية الجنسية بين الفتيات، من خلالشخصة كلارا جارة بطل الفيلم، والتي تخلت عن حبها له في الصغر، لتقيم علاقات شاذة وغير شرعية مع ذبائن الأتيليه الخاص بها، ومن بينهم واحدة ظهرت معها في مشهد آخر في منزلها.

بدون رقابة (2009)

كما عرض فيلم «بدون رقابة» الشذوذ الجنسي بين النساء وبعضهن، لما احتوى عليه من مشهد جنسي بين البطلة التي تجسد دورها الفنانة علا غانم، وأحد الفتيات الأخريات، وهي تعرض عليها البقاء معها دائمًا، وظهر في المشهد أن هذه ليست المرأة الأولى ولا الأخيرة، ولكنها تفعل ذلك دائمًا، مع فتيات مختلفات.

حين ميسرة (2007)

عرض فيلم «حين ميسرة» العديد من القضايا السياسية والاجتماعية، من بينها العشوائيات وأطفال الشوارع والشذوذ الجنسي، الذي تم توضيحه من خلال مشهد جنسي بين الفنانتين سمية الخشاب وغادة عبد الرازق، وهو من الأفلام التي تعرض المثلية الجنسية لدى المرأة.

عمراة يعقوبيان (2006)

يحكي فيلم «عمارة يعقوبيان» عن عمارة في وسط البلد، في القاهرة، يقطنها مجموعة من الطبقة الراقية، من بينهم رجل ذو سلطة، وهو شاذ جنسيًا، ويستغل سلطته لجلب الشباب لمنزله؛ وممارسة الجنس معهم دون مقاومة منهم.

فيلم المزاج (1991)

قدم فيلم «المزاج» قضية الشذوذ الجنسي في السجون، حيث عرض شخصية واحدة من السجينات والتي قدمت دورها الفنانة سناء يونس، وهي تمارس الشذوذ الجنسي مع السجينات.

اسكندرية ليه (1979)

قدم الفنان محسن محيي الدين في فيلم «اسكندرية ليه»، دور مثلي جنسيًا.. حيث كان يعيش علاقة جنسية مع أحد الجنود الإنجليز.

حمام الملاطيلي (1973)

كان «حمام الملاطيلي» هو أول فيلم يقدم قضية المثلية الجنسية بهذا الشكل الواضح الصريح، من خلال بطل الفيلم المغترب، الذي أجبرته الظروف على العمل في حمام الملاطيلي والبيات فيه، وكان هذا السبب في لقائه مع "رؤوف" رسام شاب له ميول مثلية، ومنبعدها دخلا في علاقة سويًا.

قصة فيلم بشتاقلك ساعات

يشار إلى أن فيلم «بشتاقلك ساعات»، آثار الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تدور أحداثه حول علاقة رجلين ببعضهما، وعلاقة الحب والجنس التي تجمعهما سويًا بشكل واضح وصريح.

فيلم بشتاقلك ساعات من إنتاج مصري لبناني ألماني مشترك، ومقرر عرضه في مهرجان برلين لهذا العام.