/679713/إطلاق-مبادرتى-ابنى-البدرى-والالف-يوم-الذهبيه-لتنمية-الاسرة-برأس-غارب

استقبل اللواء حامد احمد رئيس مدينة راس غارب، اليوم الاربعاء، الدكتوره عبله الالفى عضولجنة الصحة بمجلس النواب ورئيسة الجمعية المصرية لطب الاطفال والوفد المرافق بمناسبة اليوم العالمى للطفل المبتسر، وبدء خطة الــ 5 سنوات القادمة لتنمية الأسرة المصرية تحت مظلة المبادرة الرئاسية " يوم جديد " واطلاق مبادرتى " ابنى البدرى و 1000 يوم ذهبية " لرعاية الأسرة المصرية.

دوت الخليج

حيث نظمت الجمعية المصرية لطب الأطفال، برئاسة الدكتورة عبلة الالفى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بقاعة اجتماعات الوحدة المحلية للمدينة المبادرة و تهدف إلى تحضير صحة الأم لمدة عام قبل الحمل " التخطيط الصحي" والاعلان عن الــ1000 يوم من الإهتمام بالطفل " منفرداً " قبل أن تفكر الأسرة في طفل اُخر وذلك للتخفيف عن كاهل الأسرة والدولة والمنظومة الصحية والحماية من العديد من الأمراض النفسية والجسدية .

الولادة القيصرية تحتل نسبة كبيرة فى المجتمع المصرى

أكدت الدكتورة عبلة الألفى، أستاذ الاطفال حديثى الولادة ، عضو مجلس النواب، إن الولادة القيصرية تحتل نسبة كبيرة فى المجتمع المصرى، وما يصاحبها من مضاعفات خطيرة ونعمل على تقليل الولادات القيصرية، والعمل على توعية المراة بضرورة أن يكون هناك فرصة بين الطفل الأول والطفل الثانى حوالى 4 سنوات لتكون مستعدة جسديا لولادة طفل اخر، ليتمتع بالصحة الكامله.احمد رئيس مدينة راس غارب الدكتوره عبله الالفى عضولجنة الصحة بمجلس النواب ورئيسة الجمعية المصرية لطب الاطفال والوفد المرافق بمناسبة اليوم العالمى للطفل المبتسر، وبدء خطة الــ 5 سنوات القادمة لتنمية الأسرة المصرية تحت مظلة المبادرة الرئاسية " يوم جديد " واطلاق مبادرتى " ابنى البدرى و 1000 يوم ذهبية " لرعاية الأسرة المصرية.

تحضير صحة الأم لمدة عام قبل الحمل

حيث نظمت الجمعية المصرية لطب الأطفال، برئاسة الدكتورة عبلة الالفى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بقاعة اجتماعات الوحدة المحلية للمدينة المبادرة و تهدف إلى تحضير صحة الأم لمدة عام قبل الحمل " التخطيط الصحي" والاعلان عن الــ1000 يوم من الإهتمام بالطفل " منفرداً " قبل أن تفكر الأسرة في طفل اُخر وذلك للتخفيف عن كاهل الأسرة والدولة والمنظومة الصحية والحماية من العديد من الأمراض النفسية والجسدية . وفى ذات السياق أكدت الدكتورة عبلة الألفى، أستاذ الاطفال حديثى الولادة ، عضو مجلس النواب، إن الولادة القيصرية تحتل نسبة كبيرة فى المجتمع المصرى، وما يصاحبها من مضاعفات خطيرة ونعمل على تقليل الولادات القيصرية، والعمل على توعية المراة بضرورة أن يكون هناك فرصة بين الطفل الأول والطفل الثانى حوالى 4 سنوات لتكون مستعدة جسديا لولادة طفل اخر، ليتمتع بالصحة الكامله.