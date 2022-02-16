نتيجة الشهادة الإعدادية.. محافظ قنا يعتمد نتيجة الترم الأول بنسبة نجاح 75.40%

اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صباح اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 75.40%، بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم .

وأوضح محافظ قنا، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 56704 طالب وطالبة، حضر منهم 55796 وحقق النجاح 42068 طالبا بنسبة نجاح بلغت 75.40 % ، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1412 طالبا وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1309 طالب، ومن حققوا النجاح 1256 طالبا بنسبة نجاح بلغت 95.95 %، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 26 طالبا، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 26 وعدد من حققوا النجاح 26 طالبا بنسبة نجاح بلغت 100%.

وأعرب الداودى، عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين، ولأسرهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق فى مراحلهم التعليمية القادمة، مقدما شكره للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.