الصحة تتعاون مع التعليم العالي لإنقاذ حياة طفل حديث الولادة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح منظومة التشخيص «عن بعد» في إنقاذ حياة طفل حديث الولادة، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة للتعليم العالي والبحث العلمي.

يأتي ذلك في إطار تفعيل منظومة التشخيص «عن بعد» التي تم إنشائها بناء على توجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون بين وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الطفل (ا . ا . م) ولد بالمنزل في الواحات الداخلة بمحافظة الوادي الجديد -قبل موعد ولادته- وتم نقله بعد ثالث يوم لإحدى الحضانات الخاصة بعد رفضه الرضاعة الطبيعية، وظل في هذه الحضانة الخاصة لعدة أيام.

وأضاف «عبدالغفار» أن الحالة الصحية للطفل ساءت بدرجة كبيرة في اليوم العاشر من عمره، فتم تحويله من الحضانة الخاصة إلى حضانة مستشفى الداخلة العام بالوادي الجديد، يوم 12 فبراير الجاري، حيث تلقى علاجا لحالة الجفاف التي عانى منها بسبب امتناعه عن الرضاعة الطبيعية، حتى ظهرت على الطفل نوبات صرع مع تدهور في درجة الوعي، وبعد أن اتخذ أطباء المستشفى قرارا بعمل أشعة مقطعية على المخ أظهرت وجود نزيف بالمخ.

وتابع «عبدالغفار» أنه وفقا للتقرير الصادر عن الدكتور حازم مصطفى أمين مساعد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومدير المشروع الرئاسي للتشخيص «عن بعد» بالمجلس، فإن أخصائية الأطفال حديثي الولادة الدكتورة ريهام مؤمن، أسرعت في نفس يوم دخول الطفل لمستشفى الداخلة، بطلب جلسة عاجلة للتشخيص «عن بعد» في تخصص مخ وأعصاب الأطفال، وتم التواصل مع ثلاث مستشفيات جامعية «عين شمس، وأسيوط، وأسوان الجامعي».

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه بعد مناقشة حالة الطفل بين مستشفى الداخلة العام بالوادي الجديد، ومستشفيات جامعة عين شمس، وأسوان الجامعي وأسيوط الجامعي، تواصل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مع الدكتورة سحر حسنين أستاذ طب الأطفال بمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور صلاح عبدالخالق أستاذ جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة عين شمس، لتوفير حضانة للطفل بمستشفى (الدمرداش) بعدما قرر الفريق الطبي تحويل الطفل إلى مستشفيات جامعة عين شمس، وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل الطفل بسيارة إسعاف مجهزة، وبالفعل وصل الطفل إلى القاهرة من الوادي الجديد ظهر أمس الثلاثاء، وتم تجهيزه لجراحة عاجلة.

وأكد أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، توجه بالشكر للفريق الطبي على التعاون والسرعة في اتخاذ خطوات جدية لإنقاذ حياة الطفل، وذلك بعد تأكيد الدكتور حازم مصطفى، نجاح الجراحة بالمخ التي خضع لها الطفل في نفس يوم وصوله المستشفى.