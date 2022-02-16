وزير العدل ناعيا المستشار سعيد مرعى: كان رمزا وقيمة قضائية كبيرة

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير العدل، فى بيان اليوم الأربعاء، أن الفقيد كان رمزًا وقيمة قضائية كبيرة ومخلصًا فى أداء رسالته وكان مثالا يحتذى به خلال مسيرته القضائية الكبيرة.
وتقدم المستشار عمر مروان وزير العدل بالعزاء إلى الأسرة القضائية، وإلى أسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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