جامعة الإسكندرية والغرفة التجارية تتعاونان لإنشاء محطة طاقة شمسية (صور)

جاء ذلك بحضور الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة رشا طه نائب وزير التعاون الدولى، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتور عصام وهبه وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، والدكتوروليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من رموز التجارة والصناعة بالإسكندرية.
وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية بتشغيل المحطة بالطاقة الشمسية، وذلك فى إطار مشروعى MAIA-TAQA، SOLE الممولين من الاتحاد الأوروبى، فى إطار برنامج التعاون عبر حدود حوض البحر الأبيض المتوسط EU ENI CBC Med.
جدير بالذكر أن مشروع "سـول" الممول من الاتحاد الأوروبى يدعم إعادة تأهيل المبانى العامة فى مجال الطاقة بصورة فعالة وإقتصادية وهو يكفل استهلاك طاقة نظيفة ومنخفضة التكاليف.
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