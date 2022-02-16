أول تعليق لمحافظ القاهرة بعد حصول إدارة الموارد البشرية على أيزو 9001

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وأضاف عبد العال أن محافظة القاهرة تسعى لتوفير بيئة عمل مناسبة وصحية للعاملين بها مع اتباع المعايير القياسية المتعلقة بتحسين الرعاية المقدمة للعاملين، مشيرا إلى أن المحافظة تقوم برفع كفاءة مبانى الديوان العام والأحياء لتوفير بيئة عمل تمكن العاملين من تقديم افضل خدمة فى اقل وقت ممكن وتحقق لهم الرضاء الوظيفى.
وأكد محافظ القاهرة أنه جار العمل على تطبيق نظام مالى متكامل يربط كل إدارات المحافظة بصورة إليكترونية تساعد على توفير الوقت والجهد وتحول دورة العمل المستندية الورقية إلى دورة عمل مميكنة وتسهم فى ربط الديوان العام والأحياء بالجهات الخارجية ذات الصلة، وتسهل من حصول الموظف على كل بياناته وتلقى الخدمات المرتبطة بعمله عن طريق تطبيق يعمل On Line، كما يسهل النظام استخراج البيانات والتقارير بما يسهم فى دعم متخذ القرار والسلطة المختصة.
واستطاعت إدارة الموارد البشرية بمحافظة القاهرة الحصول على الجودة طبقا لمتطلبات المواصفات الدولية أيزو 9001 / 2015 بعد اتخاذ سلسلة من الاجراءات استغرقت عدة أشهر من العمل الجاد لتطوير نظام المراجعة الداخلية، والهيكل التنظيمى، وبطاقات الوصف الوظيفى، وتدريب العاملين لتقديم خدمات عالية الجودة وتطبيق منظومة التحول الرقمى (الميكنة) وتوفير بيئة عمل محفزة لخلق الرضا الوظيفى لدى العاملين بما يساعد فى التطوير بفاعلية ورفع كفاءة الآليات من وسائل النقل والوسائل المكتبية الحديثة وتوفير التكنولوجيا من خلال انشاء وحدة للمعلومات لدعم الإدارة بالبرامج المستحدثة ونظم المعلومات، وضم عضو قانونى داخل الإدارة لمراجعة صحة وقانونية جميع العمليات التى تنتج عن الإدارة ويوضح القوانين والتشريعات الصادرة.
كما تم تدريب العاملين ورفع كفاءتهم لتحقيق الجودة المطلوبة خصوصا وأنه سيتم مراجعة السياسات والأهداف سنويا من قبل الجهة المانحة للأيزو والعمل على الالتزام بتفعيل مدونة السلوك الوظيفى وتطبيقها على العاملين والالتزام بالقوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية.
وتقيم إدارة الموارد البشرية الموظف فى كل ما يتعلق بمساره الوظيفى على أسس الاستحقاق والجدارة والتنافسية وتكافؤ الفرص وتنمية قدراته ومساعدته وتحفيزه على تحسين أدائه وتحقيق التوازن بين الإدارة العليا والموظفين، مع كفالة حق الموظف بالتظلم أو الشكوى من أى قرار اتخذ بحقه من خلال البوابة الالكترونية للديوان العام، كما تقوم الإدارة بالاستخدام الأمثل للموارد البشرية فى الإدارة برفع مستوى الأداء والإنتاجية عن طريق التدريب والتأهيل المهنى.
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