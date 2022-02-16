سفير مصر بالكويت: العلاقات بين البلدين نموذج يحتذى به

جدة - نرمين السيد - أكد سفير مصر بالكويت السفير أسامة شلتوت، على وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة فى مصر حاليا وتشمل كافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية وتعمل الدولة على توفير وتذليل كافة الصعوبات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ولاسيما المستثمر العربى لاستغلال تلك الفرص المتاحة.





وقال السفير أسامة شلتوت خلال لقائه اليوم مع رئيس تحرير صحيفة الجريدة الكويتية خالد هلال المطيرى، أن العلاقات المصرية الكويتية نموذج يحتذى به للعلاقات الدولية كونها تاريخية وهناك توافق تمام حول كافة القضايا الدولية والإقليمية، مشيرا إلى الطفرة الاقتصادية التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى من حركة تنمية فى كافة القطاعات. وأشاد الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين، وجرى التطرق إلى زيارة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم إلى القاهرة، للمشاركة فى اجتماع اتحاد البرلمانيين العرب، وزيارة وفد من غرفة التجارة والصناعة برئاسة رئيس الغرفة محمد جاسم الصقر إلى مصر بعد أيام. شهد اللقاء المستشار بالسفارة المصرية بالكويت أحمد أبو المجد.

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