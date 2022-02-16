الموسيقار صلاح الشرنوبي يكشف كواليس تعاونه مع نجوم الطرب..

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تحدث الموسيقار صلاح الشرنوبي، خلال استضافته في برنامج من مصر، الذي يعرض على قناة CBC ويقدمه الإعلامي عمرو خليل عن كواليس رحلته الفنية وأبرز لقاءاته وتعاونه مع كبار المطربين العرب والمصريين، وكشف إنه تخرج من جامعة الإسكندرية كلية الهندسة قسم ميكانيكا، لكنه اكتشف حبه للموسيقى وشغفه الكبير تجاهها، وبدأت تنمو موهبته في الموسيقى خلال مرحلة الإعدادية.

دوت الخليج يكشف كواليس حلقة الموسيقار صلاح الشرنوبي مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج من مصر على قناة CBC

صلاح الشرنوبي يتحدث عن بدايته

وحرص الموسيقار صلاح الشرنوبي على التحدث عن الفنانة وردة الجزائرية ووصفها بأنها "طاقة القدر" التي فُتحت له، وأن تعاونه معها كان علامة فارقة خلال مشواره الفني، حيث تعاونا في أغنية "بتونس بيك" التي لازالت يحبها الأجيال مع مرور السنين.

صلاح الشرنوبي يتحدث عن راغب علامة

وتابع الشرنوبي حديثه في عالم الموسيقى وتحدث عن أغنيته التي قدمها النجم اللبناني راغب علامة وكانت تحمل اسم "أجمل حاجة يا روحي". ثم قدم في عام 1993 أغنية "كلام الناس" للمطرب جورج وسوف.

أكد الشرنوبي في حديثه مع الإعلامي عمرو خليل، أنه انبهر بموهبة وصوت الفنان فضل شاكر، وأشار إلى أنه أعجب بصوته خلال غناءه في المحلات بلبنان قبل أن يصبح نجمًا وكان يسافر له خصيصًا و"بيطلع له جبال".

صلاح الشرنوبي يكشف كواليس لقاءه مع نجاة

وأضاف صلاح الشرنوبي: "كنت أنا وجورج وسوف ووائل كافوري نلتقي في مكان يغني فيه فضل شاكر ونستمتع بصوته، وأسعدني الحظ بعدها في تلحين عدة أغنيات له أولها ليلة من الليالي ليلة، أما الفنانة نجاة التقيت بها برفقة الشاعر محمد حمزة وسمعت منهما 4 أغانى، ولكن لم تعلق في الأغنية الأولى، ثم سمعت الأغنية الثانية ولم تعلق أيضًا، وحين سألها عن رأيها أجابت إن هناك كلمة في الأغنية الأولى لم تستطيع أن تنطقها"، مشيرًا إلى أنهما تحدثا بعد سنوات عن أغنية "اطمن" وبالفعل سجلتها وقدمتها في احتفالات نصر أكتوبر.

برنامج من مصر

يشار إلى أن برنامج "من مصر" يعرض على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء.