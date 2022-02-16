قالت وزارة الصحة والسكان إن برنامج رعاية غير القادرين يوفر الأجهزة التعويضية مجانا للمستفيدين من البرنامج.
وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن الدولة توفر أجهزة تعويضية وفق أفضل المعايير لغير القادرين، مؤكدة أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين يولي اهتماما كبيرا بالبسطاء من المرضى، خاصة أنه يوفر كافة سبل الرعاية الطبية للمرضى.
وتابعت وزارة الصحة والسكان أن ذلك يأتى في إطار دعم وتوفير الخدمات الطبية لغير القادرين وفق توجهات القيادة السياسية، مضيفة أن يمكن الاستعلام عن الخدمات المقدمة من خلال تطبيق صحة مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: برنامج رعاية غير القادرين يوفر الأجهزة التعويضية مجانا للمستفيدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.