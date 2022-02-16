وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى المشترك ذو مستويين...

شهد الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى المشترك ذو مستويين ( سيناء - 6 ) والذى تنفذه الأفرع الرئيسية وإدارة الحرب الإلكترونية ويستمر لعدة أيام فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة ، وذلك بحضور الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .
تضمن المشروع عرض تقارير القادة من مختلف التخصصات بما يضمن تنفيذ المهام المخططة بكل دقة ، وظهر خلال المشروع مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من جاهزية وإستعداد لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها ، فضلاً عن المهارة فى إستخدام أحدث وسائل السيطرة والتعاون أثناء مراحل المشروع .
ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلونه من جهود وتضحيات لحماية الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .
كما ناقش عدداً من القادة المشاركين بالمشروع فى إسلوب تنفيذهم لمهامهم ، والتعامل الأمثل لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة المشروع وفقاً لتخصصاتهم المختلفة ، مشيداً بالأداء المتميز الذى وصلت إليه هيئات القيادة على كافة المستويات ، مؤكداً أن القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومى بما تملكه من منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات ، وطالبهم بالحفاظ على جاهزيتهم لمواجهة ما يوكل إليهم من مهام لحماية أرض مصر الغالية .
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