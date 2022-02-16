تحرك جديد من محافظ القاهرة لحماية أراضى الدولة ونهر النيل

جدة - نرمين السيد - وأوضح محافظ القاهرة أن ذلك يهدف إلى تلقى البيانات اليومية بشأن إزالات التعديات على أملاك الدولة مع تقديم تقرير أسبوعى بموقف كل حى والتنسيق الدائم مع جهات الولاية لرصد التعديات وإزالتها على الفور.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة، لمتابعة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمتغيرات المكانية على مستوى محافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الرى بالمحافظة.
وشدد محافظ القاهرة، وفقًا لبيان صحفى، على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل ومتابعة ما تم إزالته من تعديات ومنع عودتها مرة أخرى سواء الخاصة بالمحافظة أو بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى، مشيرًا إلى أنه تم خلال الموجة (19) الجارى تنفيذها حاليًا إزالة ما يقارب 125 حالة تعد خاصة بالرى حتى الآن.
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