/679698/تعرف-على-موعد-مباراة-أتلتيكو-مدريد-ضد-ليفانتي-فى-الدوري-الإسباني

يدخل فريق أتلتيكو مدريد مباراته اليوم الأربعاء ضد نظيره ليفانتي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

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أتلتيكو مدريد ليفانتيفي تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنوات beIN Sports Connect

حقق فريق أتليتك بيلباو الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 2/1، ضمن مباراة قبل النهائي بالسوبر الإسباني المقام على ملعب " الملك فهد" بالمملكة العربية السعودية.

وكانت المباراة متقاربه في المستوى بين الفريقين فكلامها حاول أن يفوز من خلال هجمات شكلت خطورة على الحارسين، قبل أن يعود أتليتك بيلباو بريمونتادا تاريخية بعد تأخره أمام أتليتكو مدريد.

وأفتتح الأهداف أوناي سيمون في الدقيقة 62 بعدما أحرز هدف في مرماه لصالح أتليتكو مدريد، ثم عادوا بيلباو مرة أخرى وسجلوا الهدف الأول عن طريق بيراي ألفاريز في الدقيقة 77 ثم عزز نيكو ويليامز بالهدف الثاني بادقيقة 81.

لتنتهي المبارة بفوز غالي لأتليتك بيلباو الذي ضرب موعداً في النهائي مع ريال مدريد بعدما تفوق الملكي أمس على برشلونة 3/2 في لقاء ماراثوني.

نتيجة مباراة أتيليكو مدريد ضد ليفربول

الجدير بالذكر أن حقق ليفربول الفوز على اتليتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

وجاء الهدف الثاني لمحمد صلاح والثالث لفريقة من خلال ركلة جزاء، من خلال تسديدة ضعيفة علي مرمي أوبلاك في الزاوية اليمنى، الفارغة، وجاءت ضربة الجزاء، من خلال تدخل مدافع اصحاب الارض على البرتغالي ديجو جوتا.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح اول اهداف فريقة في شباك اتليتكو مدريد، في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة، على طريقته المعتاده، من خارج منطقة الجزاءن ليعطي الأفضلية لفيريقة من بداية المباراة.

واحرز محمد صلاح الهدف من خالص مجهوده الفردي، من خلال مراوغة الاول والثاني والمرور من الثالث والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وسجل نابي كيتا الهدف الثاني لفريق ليفربول، من خلال تسديدة لكرة مرتده من داخل منطقة الجزاء، ليسكنها الشباك ويزيد الأفضلية للريد علي أرض اتليتيكو مدريد.

رفض اتليتيكو مدريد تقدم الضيف ليفربول، ليعود جريزمان ويسجل الهدف والثاني، ويعيد فريقه في نتيجة المباراة.