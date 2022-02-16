السكة الحديد تطلق تحذيرا شديد اللهجة.. غرامة فورية 200 جنيه

جدة - نرمين السيد - وحذرت السكة الحديد، فى بيان لها، من تسطح القطارات أو الركوب بين فواصل العربات لما يمكن أن يعرض هذا الفعل حياتهم للخطر.

وأكدت أنها ستفرض غرامة فورية على المخالفين لهذه التعليمات تبلغ 200 جنيه.

تسطح القطارات

وأضافت هيئة السكة الحديد، أن الهدف من هذه التعليمات تحقيق الانضباط بالمرفق والحفاظ على سلامة وحياة الركاب، لافتة إلى أنه يتم تحصيل الغرامة فوريا، وتحرير محاضر بمكاتب الشرطة بالمحطات للممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة.

وشددت هيئة السكة الحديد على أن الراكب الذى يرفض دفع الغرامة فورا يتم تسليمه فى أول محطة، وقوف للقطار، ليتم تحرير محضر شرطة، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.