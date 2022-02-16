أهم الأخبارالمتوقعة اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية الاجتماع التاسع للجنة الفنية للملكية الفكرية ولمدة يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويناقش الاجتماع توصيات الاجتماع الثامن للجنة الفنية للملكية الفكرية الذى عقد فى سبتمبر 2021، ويأتى على رأس جدول أعمال الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية (اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة.

برلين

تجرى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، مباحثات مع نظيرها النمساوى ألكسندر شالنبرج، وذلك بمقر وزارة الخارجية الألمانية، حيث يركزان على القضايا الأوروبية؛ فضلا عن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى القضايا الثنائيه التى تهم الجانبين.

موسكو

يلتقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، نظيره البرازيلى جايير بولسونارو، فى موسكو لبحث العلاقات الثنائية والمواضيع الدولية ذات الاهتمام المشترك، كما يناقشا المجالات المحتملة لتعميق التعاون وتوسيعه بين البلدين وكل الموضوعات الساخنة المدرجة حاليا على جدول الأعمال العالمى.

القاهرة

توزع وزارة الأوقاف، 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظتى شمال سيناء والوادى الجديد.