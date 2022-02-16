وزير القوى العاملة يوجه ببحث صرف معاش لورثة مصرى توفى فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب ورثة المواطن المصرى "ى. م. ح" من محافظة الإسكندرية المتوفى والذى كان يعمل بإيطاليا والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية؛ لمعرفة مستحقاتهم التأمينية لدى الهيئة "الأنبس" وآليات الحصول عليها.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى الدكتور محمود حمزاوى رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو أشار فيه إلى أنه تحرك على الفور وتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية "الأنبس"؛ لبحث المستحقات التأمينية لورثة المتوفى، وتبين أن مورثهم كان يحصل بالفعل على المعاش التقاعدى، وبالتالى يجوز لهم التقدم بطلب للحصول على معاش الورثة. وقد قام الملحق العمالى بميلانو، بالتواصل مع ورثة المتوفى وتم إرشادهم إلى الأوراق والمستندات المطلوبة لذلك، وآلية التقديم للحصول على هذا المعاش.

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