انقطاع المياه عن 7 مناطق مؤثرة فى الفيوم لمدة 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان لها، إن انقطاع المياه سيكون بدءا من الساعة السابعة صباح اليوم الأربعاء، وحتى الساعة السابعة من صباح يوم غد الخميس.

قطع المياه فى الفيوم

وأضافت شركة مياه الشرب بالفيوم أن سبب انقطاع المياه هو أعمال الصيانة الطارئة لخط مياه الشرب قطر 1200 مم خرسانة سابقة الإجهاد بمنطقة عزبة أمين بقرية العزيزية وخط 1000 مم صلب بجوار كوبرى بيومى على بحر وهبى مركز طامية.

وأعلنت أن المناطق المتأثرة بـ قطع المياه، هى: "مركز طامية بالكامل، والمنطقة الصناعية بكوم اوشيم، ومنشأة طنطاوى، ومنشأة بنى عتمان وتوابعهم بمركز سنورس، والصالحية، والناصرية، وسيلا العدوة وتوابعهم بمركز الفيوم".

وأكدت شركة مياه الشرب بالفيوم على المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات انقطاع المياه.

ولفتت إلى توفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة المجانية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانة، وذلك من خلال طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.