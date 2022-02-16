الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية المؤثرة على طقس اليوم (صورة)

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنه يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس اليوم

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.